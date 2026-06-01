Journée du Coeur des Femmes Clinique INICEA l’Orégon Civray

Civray

Journée du Coeur des Femmes

Clinique INICEA l’Orégon 9 la Vallée des Bas Champs Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La Clinique L’OREGON organisera le 17 juin prochain la Journée du Cœur des Femmes, une action dédiée à la prévention et au dépistage des maladies cardiovasculaires féminines.

Cette journée proposera aux participantes un parcours de prévention structuré de deux heures, intégrant un temps d’information, des dépistages ciblés et une orientation personnalisée en fonction des facteurs de risque identifiés.

Une attention particulière sera portée aux femmes rencontrant des difficultés d’accès aux soins, afin de renforcer l’équité territoriale en matière de prévention.

Il est important et nécessaire de mobiliser les habitantes de plus de 18 ans de notre territoire, compte tenu des enjeux de santé publique qu’elles recouvrent et de sa cohérence avec les priorités régionales en matière de prévention cardiovasculaire. .

Clinique INICEA l’Orégon 9 la Vallée des Bas Champs Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine oregon.journee.coeur.des.femmes@inicea.fr

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English : Journée du Coeur des Femmes

L’événement Journée du Coeur des Femmes Civray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou