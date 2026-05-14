Exposition Peinture sur Oeuf Centre Culturel des Carmes Montélimar
Exposition Peinture sur Oeuf Centre Culturel des Carmes Montélimar samedi 23 mai 2026.
Montélimar
Exposition Peinture sur Oeuf
Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir notre toute nouvelle exposition éphémère sur La Peinture sur Œuf .
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Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net
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English :
Come and discover our brand new ephemeral exhibition on Painting on Eggs .
L’événement Exposition Peinture sur Oeuf Montélimar a été mis à jour le 2026-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération
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