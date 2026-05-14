Exposition Peinture sur Oeuf Centre Culturel des Carmes Montélimar

Montélimar

Exposition Peinture sur Oeuf

Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir notre toute nouvelle exposition éphémère sur La Peinture sur Œuf .

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Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net

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English :

Come and discover our brand new ephemeral exhibition on Painting on Eggs .

L’événement Exposition Peinture sur Oeuf Montélimar a été mis à jour le 2026-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération