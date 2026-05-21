Pour sa première exposition personnelle en galerie à Paris, Léonore Chastagner présentera un ensemble emblématique de son travail sculptural.

Vernissage le jeudi 21 mai 2026 de 17h à 21h

Avec le soutien du CNAP, Centre National des Arts Plastiques

Première exposition personnelle de Léonore Chastagner à la galerie.

Du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 rue chapon 75003 Paris

https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/144/ce-qu-il-faut-aimer-est-absent +33144939148



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