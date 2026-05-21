Exposition personnelle « Ce qu’il faut aimer est absent » de Léonore Chastagner à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris
Exposition personnelle « Ce qu’il faut aimer est absent » de Léonore Chastagner à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris jeudi 21 mai 2026.
Pour sa première exposition personnelle en galerie à Paris, Léonore Chastagner présentera un ensemble emblématique de son travail sculptural.
Vernissage le jeudi 21 mai 2026 de 17h à 21h
Avec le soutien du CNAP, Centre National des Arts Plastiques
Première exposition personnelle de Léonore Chastagner à la galerie.
Du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 rue chapon 75003 Paris
https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/144/ce-qu-il-faut-aimer-est-absent +33144939148
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