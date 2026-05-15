Exposition philatélique Expophil Maison de la vie associative Valence
Exposition philatélique Expophil Maison de la vie associative Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Exposition philatélique Expophil
Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Deux journées dédiées à la découverte de la philatélie à travers collections, échanges et passion.
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Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 25 56 44 p.stein@orange.fr
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English :
Two days dedicated to discovering philately through collections, exchanges and passion.
L’événement Exposition philatélique Expophil Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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