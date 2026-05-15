Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition philatélique Expophil Maison de la vie associative Valence

Exposition philatélique Expophil Maison de la vie associative Valence samedi 20 juin 2026.

Lieu : Maison de la vie associative

Adresse : 74 route de Montélier

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Valence

Exposition philatélique Expophil

Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Deux journées dédiées à la découverte de la philatélie à travers collections, échanges et passion.
  .

Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 25 56 44  p.stein@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days dedicated to discovering philately through collections, exchanges and passion.

L’événement Exposition philatélique Expophil Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)