Exposition philatélique Expophil Maison de la vie associative Valence

Valence

Exposition philatélique Expophil

Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Deux journées dédiées à la découverte de la philatélie à travers collections, échanges et passion.

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Maison de la vie associative 74 route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 25 56 44 p.stein@orange.fr

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English :

Two days dedicated to discovering philately through collections, exchanges and passion.

L’événement Exposition philatélique Expophil Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme