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Exposition photo La vie Galerie du Petit Lavoir Saint-Pardoux-le-Lac

mardi 25 août 2026 · Galerie du Petit Lavoir · Saint-Pardoux-le-Lac

Exposition photo La vie Galerie du Petit Lavoir Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Galerie du Petit Lavoir
Adresse
6 Rue de l'Ancien Chateau
Ville
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Pardoux-le-Lac

Exposition photo La vie

Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 13:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-30

Dominique Périnaud vous invite à découvrir son exposition photographique La Vie .   .

Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 93 69 04  dominique.perinaud@orange.fr

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English : Exposition photo La vie

L’événement Exposition photo La vie Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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