Exposition photo La vie Galerie du Petit Lavoir Saint-Pardoux-le-Lac
mardi 25 août 2026 · Galerie du Petit Lavoir · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Exposition photo La vie
Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 13:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-30
Dominique Périnaud vous invite à découvrir son exposition photographique La Vie . .
Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 93 69 04 dominique.perinaud@orange.fr
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English : Exposition photo La vie
L’événement Exposition photo La vie Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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