Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Exposition photo La vie

Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 13:30:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-30

Dominique Périnaud vous invite à découvrir son exposition photographique La Vie . .

Galerie du Petit Lavoir 6 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 93 69 04 dominique.perinaud@orange.fr

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English : Exposition photo La vie

L’événement Exposition photo La vie Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin