Exposition photo : Les savoir-faire champenois, un patrimoine vivant, Union des Maisons de Champagne, Reims

Informations pratiques

Exposition photo : Les savoir-faire champenois, un patrimoine vivant Samedi 19 septembre, 10h00 Union des Maisons de Champagne Marne

En libre accès dans notre cour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le champagne doit son caractère unique autant à la nature qu’au travail des Hommes. L’exposition photographique met en lumière ces savoir-faire rares et vivants, entre tradition et innovation, technique et création.

Union des Maisons de Champagne 1 rue Marie Stuart, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 47 26 89 https://maisons-champagne.com/ À l’origine de la notoriété internationale de ce vin prestigieux, les maisons de champagne sont réunies au sein de l’Union des maisons de champagne depuis 1882.

Regroupant aujourd’hui 77 grandes marques, l’UMC co-gère l’appellation « champagne » avec le Syndicat général des vignerons, au sein du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

L’Union des maisons de champagne est installée, depuis 1919, rue Marie-Stuart, dans un hôtel particulier datant du milieu du XIXᵉ siècle. La salle du conseil possède un décor panoramique imprimé « à la planche » par la manufacture Zuber : le modèle Eldorado, créé en 1848.

Le champagne doit son caractère unique autant à la nature qu’au travail des Hommes. L’exposition photographique met en lumière ces savoir-faire rares et vivants, entre tradition et innovation, et…

©Archives UMC