Exposition photographie Maxime Crozet Rue Baptiste Marcet Parthenay
Exposition photographie Maxime Crozet Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 11 septembre 2026.
Parthenay
Exposition photographie Maxime Crozet
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-11
Orients Allers-retours
La notion d’Orient renvoie d’abord à la source de la lumière, là d’où pointe l’aurore.
Le monde oriental n’est pas un espace géographique, mais une aire culturelle, une projection fantasmatique façonnée par la mentalité collective occidentale, un concept dans lequel chacun projette son imaginaire, suscitant fascination et curiosité.
Paroles de l’artiste
Des Balkans à l’Extrême-Orient, je suis allé à la rencontre de ses odeurs, de son histoire chahutée, de ses frontières mouvantes, de ses territoires fracturés et de ses populations froissées.
J’y ai rencontré des Kurdes, des Ouïghours, des Albanais du Kosovo, des Palestiniens ou encore des Irakiens. En parcourant ses routes parfois poussiéreuses, me fondant discrètement parmi les voyageurs d’un jour dans une multitude de véhicules brinquebalants, j’ai cherché à voir et à me perdre, à défaut de comprendre. .
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition photographie Maxime Crozet
L’événement Exposition photographie Maxime Crozet Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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