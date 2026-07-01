Exposition : Photographie(s) en contrepoint, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Informations pratiques

Exposition : Photographie(s) en contrepoint 19 et 20 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, le musée d’Évreux met à l’honneur sa collection photographique à travers un accrochage inédit, déployé au cœur même de son parcours permanent. Riche d’environ 500 œuvres, ce fonds témoigne de la diversité de ce médium en constante évolution. Du XIXe siècle aux expressions les plus contemporaines (Charles Fréger, Catherine Poncin, …), les photographies dialoguent avec les œuvres exposées dans les salles, créant un parcours sensible où les époques, les techniques et les regards se répondent. Pensé comme de véritables contrepoints, cet accrochage invite les visiteurs à renouveler leur perception des œuvres et des images. La photographie, tour à tour esthétique, documentaire ou utilitaire, y démontre toute l’étendue de ses usages et de ses pouvoirs. Elle interroge notre manière de voir : elle capte, perturbe et enrichit le regard, à l’image de son rôle fondamental depuis ses origines. Conçu comme un dialogue entre les arts, cet accrochage souligne ainsi la place essentielle de la photographie à la croisée des pratiques artistiques.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, le musée d’Évreux met à l’honneur sa collection photographique à travers un accrochage inédit, déployé au cœur même de son parcours permanent. Riche à…

© Musée d’Histoire, Art et Archéologie d’Evreux