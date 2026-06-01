Amiens

Exposition photographique Alexandre Tourte

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre de sa programmation dédiée aux artistes amateurs du territoire, l’Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole accueille du 19 juin au 16 août 2026 l’exposition photographique Encore là, peut-être du jeune artiste picard Alexandre Tourte.

Dans le cadre de sa programmation dédiée aux artistes amateurs du territoire, l’Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole accueille du 19 juin au 16 août 2026 l’exposition photographique Encore là, peut-être du jeune artiste picard Alexandre Tourte. .

23 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

As part of its program dedicated to local amateur artists, the Amiens Métropole Convention and Visitors Bureau is hosting the photographic exhibition Encore là, peut-être by young Picardy artist Alexandre Tourte from June 19 to August 16, 2026.

L’événement Exposition photographique Alexandre Tourte Amiens a été mis à jour le 2026-06-10 par OT D’AMIENS