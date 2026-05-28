Amiens

Rencontre Dédicace 111 lieux dans la Somme à ne pas manquer

37 rue du Hocquet Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Rencontre dédicace 111 lieux dans la Somme à ne pas manquer

Dans quelles communes peut-on croiser Antoine Parmentier ou Jeanne d’Arc ? Quelle péniche amiénoise est idéale pour déguster une bière artisanale ? Pourquoi un caribou veille-t-il sur un champ de bataille ?

Cédric Tinteroff présentera ce nouveau guide insolite plein de lieux méconnus, cachés au détour des routes et des paysages samariens.

Sans oublier les anecdotes croustillantes racontées avec humour !

Rencontre dédicace 111 lieux dans la Somme à ne pas manquer

Dans quelles communes peut-on croiser Antoine Parmentier ou Jeanne d’Arc ? Quelle péniche amiénoise est idéale pour déguster une bière artisanale ? Pourquoi un caribou veille-t-il sur un champ de bataille ?

Cédric Tinteroff présentera ce nouveau guide insolite plein de lieux méconnus, cachés au détour des routes et des paysages samariens.

Sans oublier les anecdotes croustillantes racontées avec humour ! .

37 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 9 50 06 23 52 contact@librairiedulabyrinthe.fr

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English :

Book signing 111 places in the Somme not to be missed

In which towns can you meet Antoine Parmentier or Joan of Arc? Which friendly niche is ideal for tasting artisanal beer? Why does a caribou watch over a battlefield?

Ce?dric Tinteroff will present this unusual new guide full of little-known places, hidden around the roads and landscapes of Samaria.

And don’t forget the humorous anecdotes!

L’événement Rencontre Dédicace 111 lieux dans la Somme à ne pas manquer Amiens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT D’AMIENS