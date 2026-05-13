Les entreprises de Amiens recrutent Amiens Amiens Mercredi 17 juin, 17h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Brie Picardie à Amiens, le mercredi 17 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/1pEWT](https://job.wiz.bi/1pEWT)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/1pEWT

Amiens Amiens Amiens Somme



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