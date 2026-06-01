Journée Portes ouvertes de la Maison Hapi Amiens

Amiens

Journée Portes ouvertes de la Maison Hapi

2 Rue de Rouen Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Portes ouvertes de la Maison Hapi découvrir les solutions pour bien vieillir chez soi

La Maison Hapi, espace dédié au bien-vieillir et à l’adaptation du logement, ouvre ses portes au public pour une journée d’information, de découverte et d’échanges. Seniors, aidants, familles et professionnels pourront rencontrer de nombreux partenaires spécialisés dans le maintien à domicile, l’autonomie et l’accompagnement des personnes âgées.

Au programme démonstrations d’aides techniques et de solutions d’adaptation du logement, découverte d’un logement témoin, présentation des dispositifs d’accompagnement et de financement, échanges avec les acteurs locaux du secteur médico-social, ainsi que des ateliers immersifs autour du vieillissement. Les visiteurs pourront également découvrir les services proposés par la plateforme LAURE, SOLIHA, Recycl’Aide 80, la Conciergerie solidaire, le Conseil départemental et les équipes du CCAS d’Amiens.

Des ateliers toutes les 20 minutes de 9h30 à 17h10 (groupe de 5-6)

Atelier 1 Découverte de l’enceinte connectée animée par le Conseil départemental

Atelier 2 Ateliers immersifs autour de la combinaison du vieillissement permettant de mieux comprendre les difficultés liées à l’avancée en âge

Atelier 3 Présentation de la plateforme LAURE et de ses services d’accompagnement aux montages du dossier de financements

Portes ouvertes de la Maison Hapi découvrir les solutions pour bien vieillir chez soi

La Maison Hapi, espace dédié au bien-vieillir et à l’adaptation du logement, ouvre ses portes au public pour une journée d’information, de découverte et d’échanges. Seniors, aidants, familles et professionnels pourront rencontrer de nombreux partenaires spécialisés dans le maintien à domicile, l’autonomie et l’accompagnement des personnes âgées.

Au programme démonstrations d’aides techniques et de solutions d’adaptation du logement, découverte d’un logement témoin, présentation des dispositifs d’accompagnement et de financement, échanges avec les acteurs locaux du secteur médico-social, ainsi que des ateliers immersifs autour du vieillissement. Les visiteurs pourront également découvrir les services proposés par la plateforme LAURE, SOLIHA, Recycl’Aide 80, la Conciergerie solidaire, le Conseil départemental et les équipes du CCAS d’Amiens.

Des ateliers toutes les 20 minutes de 9h30 à 17h10 (groupe de 5-6)

Atelier 1 Découverte de l’enceinte connectée animée par le Conseil départemental

Atelier 2 Ateliers immersifs autour de la combinaison du vieillissement permettant de mieux comprendre les difficultés liées à l’avancée en âge

Atelier 3 Présentation de la plateforme LAURE et de ses services d’accompagnement aux montages du dossier de financements .

2 Rue de Rouen Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 800 60 50 00 maisonhapi@amiens-metropole.com

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English :

Maison Hapi open house: discover solutions for ageing well at home

Maison Hapi, a space dedicated to aging well and home adaptation, opens its doors to the public for a day of information, discovery and exchange. Seniors, caregivers, families and professionals will be able to meet a wide range of partners specializing in home care, autonomy and support for the elderly.

The program includes demonstrations of technical aids and home adaptation solutions, a show home, presentations of support and financing schemes, discussions with local players in the medical-social sector, and immersive workshops on the subject of ageing. Visitors will also be able to discover the services offered by the LAURE platform, SOLIHA, Recycl’Aide 80, the Conciergerie solidaire, the Conseil départemental and the Amiens CCAS teams.

Workshops every 20 minutes from 9:30 a.m. to 5:10 p.m. (groups of 5-6):

Workshop 1: Discovering the connected enclosure led by the Conseil départemental

Workshop 2: Immersive workshops on the combination of aging to better understand the difficulties associated with advancing age

Workshop 3: Presentation of the LAURE platform and its support services for financing applications

L’événement Journée Portes ouvertes de la Maison Hapi Amiens a été mis à jour le 2026-06-10 par OT D’AMIENS