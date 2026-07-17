Exposition photographique Bernard Martinez à l’Opéra de Reims, Opéra de Reims, Reims

Informations pratiques

Exposition photographique Bernard Martinez à l’Opéra de Reims Dimanche 20 septembre, 12h00 Opéra de Reims Marne

En accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les murs de l’Opéra ont aussi des histoires à raconter… découvrez la nouvelle exposition proposée par le photographe Bernard Martinez.

En accès libre.

Opéra de Reims Place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 50 03 92 http://www.operadereims.com Inauguré en 1873, le Grand théâtre, œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, est éventré par les bombes durant la Première Guerre mondiale. Il ouvre à nouveau dans les années 1930 en conservant sa façade d’origine, mais avec un aménagement intérieur dans le style Art Déco utilisant les matériaux alors en cours (béton, structure métallique …). Dirigé par Serge Gaymard, il accueille une programmation lyrique allant du baroque au contemporain.

Les murs de l’Opéra ont aussi des histoires à raconter… découvrez la nouvelle exposition proposée par le photographe Bernard Martinez.

© Benjamin Christ