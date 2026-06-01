Boisset

Exposition Photographique

La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Exposition de photographies par Feledephoto

3 regards sur Le Puy en Velay et expression libre

Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL

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La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Photography exhibition by Feledephoto

3 views of Le Puy en Velay and free expression

Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL

L’événement Exposition Photographique Boisset a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron