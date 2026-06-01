Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Photographique La chapelle Saint-Roch Boisset

Exposition Photographique La chapelle Saint-Roch Boisset samedi 13 juin 2026.

Lieu : La chapelle Saint-Roch

Adresse : Boisset

Ville : 43500 Boisset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Boisset

Exposition Photographique

La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Exposition de photographies par Feledephoto
3 regards sur Le Puy en Velay et expression libre
Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL
  .

La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography exhibition by Feledephoto
3 views of Le Puy en Velay and free expression
Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL

L’événement Exposition Photographique Boisset a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Boisset (Haute-Loire)