Exposition Photographique La chapelle Saint-Roch Boisset
Exposition Photographique La chapelle Saint-Roch Boisset samedi 13 juin 2026.
Boisset
Exposition Photographique
La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Exposition de photographies par Feledephoto
3 regards sur Le Puy en Velay et expression libre
Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL
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La chapelle Saint-Roch Boisset Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Photography exhibition by Feledephoto
3 views of Le Puy en Velay and free expression
Pierre POTHIER/ Jean-Michel POUZET/ Alain VIRICEL
L’événement Exposition Photographique Boisset a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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