AGENDA · Loudun
Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun
samedi 19 septembre 2026 · Echevinage de Loudun · Loudun
Informations pratiques
Exposition photographique 19 et 20 septembre Echevinage de Loudun Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.
Echevinage de Loudun 27 rue du relandais 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.
©ville de Loudun
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