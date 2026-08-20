Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun

Informations pratiques

Exposition photographique 19 et 20 septembre Echevinage de Loudun Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.

Echevinage de Loudun 27 rue du relandais 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine

Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.

©ville de Loudun