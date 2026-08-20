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Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun

samedi 19 septembre 2026 · Echevinage de Loudun · Loudun

Exposition photographique, Echevinage de Loudun, Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Echevinage de Loudun
Adresse
27 rue du relandais 86200 Loudun
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Exposition photographique 19 et 20 septembre Echevinage de Loudun Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.

Echevinage de Loudun 27 rue du relandais 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photos anciennes et récentes de Loudun à l’Echevinage de 14h à 18h.

©ville de Loudun

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