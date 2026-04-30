Exposition photographique FIAP Paris Paris
Exposition photographique FIAP Paris Paris jeudi 4 juin 2026.
Le FIAP Paris vous présente « Contrastes » une exposition photographique signée Gaëlle Christmann et Richard Fournillon, deux regards qui se croisent autour d’un même langage : la photographie de rue.
À travers un dialogue visuel construit sur le contraste et l’opposition, chacun insuffle son rythme et sa sensibilité. Leur approche repose sur une observation fine de l’environnement urbain, capturant ces instants fugaces où se révèle la poésie du quotidien et la beauté du banal.
Dans leurs clichés, l’architecture trace ses lignes, la lumière sculpte les volumes, et les silhouettes des passants viennent ponctuer cette lecture multiple de la ville. Une vision à la fois structurée et spontanée, graphique et profondément humaine, où le regard de l’un prolonge celui de l’autre.
Exposition du 4 juin au 28 août 2026
Vernissage le jeudi 4 juin à 18h30 au FIAP Paris
« Contrastes » : regards croisés sur la poésie urbaine.
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h30 à 21h00
Du jeudi 04 juin 2026 au vendredi 28 août 2026 :
gratuit
Vernissage sur inscription
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:30:00+02:00
fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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