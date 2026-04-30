Exposition photographique FIAP Paris Paris

Le FIAP Paris vous présente « Contrastes » une exposition photographique signée Gaëlle Christmann et Richard Fournillon, deux regards qui se croisent autour d’un même langage : la photographie de rue.

À travers un dialogue visuel construit sur le contraste et l’opposition, chacun insuffle son rythme et sa sensibilité. Leur approche repose sur une observation fine de l’environnement urbain, capturant ces instants fugaces où se révèle la poésie du quotidien et la beauté du banal.

Dans leurs clichés, l’architecture trace ses lignes, la lumière sculpte les volumes, et les silhouettes des passants viennent ponctuer cette lecture multiple de la ville. Une vision à la fois structurée et spontanée, graphique et profondément humaine, où le regard de l’un prolonge celui de l’autre.

Exposition du 4 juin au 28 août 2026

Vernissage le jeudi 4 juin à 18h30 au FIAP Paris

« Contrastes » : regards croisés sur la poésie urbaine.

Le jeudi 04 juin 2026

de 18h30 à 21h00

Du jeudi 04 juin 2026 au vendredi 28 août 2026 :

gratuit

Vernissage sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T21:30:00+02:00

fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-04T18:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



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