Exposition photos : « Il y a des choses…il faut les croire pour les voir ! », Quartier La Rochelle, La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Quartier La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
Exposition photos : « Il y a des choses…il faut les croire pour les voir ! » Samedi 19 septembre, 10h00 Quartier La Rochelle Charente-Maritime
Gratuité pour les résidents du logement social. Participation bienvenue.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
« Il y a des choses… Il faut les croire pour les voir »
Mémoire collective d’un quartier populaire
Regards photographiques, 1980-2026
Quartier La Rochelle 4 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.odace@laposte.net »}]
il y a des choses… il faut les croire… pour les VOIR
© unite voisinale
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