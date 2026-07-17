Exposition photos : « Il y a des choses…il faut les croire pour les voir ! », Quartier La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Exposition photos : « Il y a des choses…il faut les croire pour les voir ! » Samedi 19 septembre, 10h00 Quartier La Rochelle Charente-Maritime

Gratuité pour les résidents du logement social. Participation bienvenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

« Il y a des choses… Il faut les croire pour les voir »

Mémoire collective d’un quartier populaire

Regards photographiques, 1980-2026

Quartier La Rochelle 4 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.odace@laposte.net »}]

il y a des choses… il faut les croire… pour les VOIR

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