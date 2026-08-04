Exposition photos, peintures et cartes postales Le Cheval Nivernais, du labeur à la guerre Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

jeudi 20 août 2026 · Galerie de l'Office de Tourisme · Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Exposition photos, peintures et cartes postales Le Cheval Nivernais, du labeur à la guerre

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Exposition de photos, peintures et d’objets sur le thème Le Cheval Nivernais, du labeur à la guerre par Sarah Dapoigny Vernissage le jeudi 20 août de 18h à 21h .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Exposition photos, peintures et cartes postales Le Cheval Nivernais, du labeur à la guerre

L’événement Exposition photos, peintures et cartes postales Le Cheval Nivernais, du labeur à la guerre Clamecy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Clamecy Haut Nivernais