Saint-Pardoux-Soutiers

Exposition photos

Parc Lucienne et Gaston Dupont Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-05-22 2026-07-06 2026-07-10 2026-08-03 2026-09-04

A Saint-Pardoux, durant la saison estivale les expositions de photographies s’enchaînent ainsi que les vernissages. .

Parc Lucienne et Gaston Dupont Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine michelparadinas@orange.fr

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L’événement Exposition photos Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine