Exposition photos : Staccato, Médiathèque de Lille Sud, Lille
Exposition photos : Staccato, Médiathèque de Lille Sud, Lille samedi 9 mai 2026.
Exposition photos : Staccato 9 – 23 mai Médiathèque de Lille Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00
Staccato est un cri du coeur, un témoignage en suspens sur le point d’imploser. Et cette déflagration, c’est celle de Maëva Benaiche.
Photographe et bègue, elle navigue entre les mots et les remous, cherchant à trouver sa place dans ce monde de la parole.
Par la photographie, l’artiste se déleste de toutes les brides, les siennes et celles des autres.
En collaboration avec les éditions Light Motiv. Pour le Printemps de l’accessibilité.
© crédit photographique : Maëva Benaiche.
Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12008/exposition-photos-staccato »}]
Staccato est un cri du coeur, un témoignage en suspens sur le point d’imploser. Et cette déflagration, c’est celle de Maëva Benaiche.
Maëva Benaiche_ light motiv _ 2026
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