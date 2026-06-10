Exposition Pixels et poétique Centre tchèque de Paris Paris

Pouvons-nous réellement nous fier à ce que nous voyons ? Au travers d’un dialogue photographique mêlant tradition et modernité, Pixels et poétique explore les manipulations de l’image depuis le XXe siècle jusqu’à nos jours, notamment avec l’émergence des technologies génératives qui ne cessent de d’impacter notre rapport à la réalité et à la vérité.

Pixels et Poétique : Sudek, Funke et l’impact des nouvelles technologies sur la photographie connecte la pratique photographique analogique de l’entre-deux-guerres à l’esthétique visuelle de l’ère numérique. Les visiteurs profiteront de cette opportunité unique pour tenter de comparer et de comprendre deux siècles d’évolution de l’image : des traces tangibles de la lumière jusqu’aux représentations synthétiques générées par l’intelligence artificielle.

L’exposition présente des œuvres emblématiques de Josef Sudek et de Jaromír Funke, dont les photographies démontrent comment la lumière, la composition et l’atmosphère peuvent transformer la réalité en univers visuel poétique ou constructiviste. Ces approches classiques sont accompagnées de photomontages historiques, de doubles expositions et de manipulations analogiques, illustrant à quel point le désir de remodeler l’image est profondément ancré dans la tradition photographique.

La seconde partie de l’exposition, davantage contemporaine, nourrit le dialogue des artistes qui ont recours à l’I.A et aux technologies génératives. Dans son œuvre Your Addiction Is the Message, Barbora Trnková lève le voile sur les mécanismes de dépendance visuelle dans l’environnement numérique et le rôle des technologies dans le façonnement de nos perceptions. Lenka Hamošová explore quant à elle, dans son projet Troubling GAN et dans la série Strange Attractions, l’esthétique et les limites des réseaux neuronaux, mettant en évidence comment les algorithmes génèrent et reproduisent des stéréotypes ou des hallucinations visuelles. Enfin, le projet Generation of Princesses, fruit de la collaboration entre Trnková et Javůrek, utilise les modèles génératifs afin de mener une réflexion critique sur les idéaux de féminités prônés par la pop culture et leurs constructions numériques.

Accessible à tous, cette exposition offre une perspective aussi visuellement saisissante qu’intelligible dans son exploration de notre rapport à l’image, à la réalité et à ce que nous consentons à croire quand nous regardons.

L’exposition est organisée par le Centre tchèque de Paris avec le soutien de la Fondation PPF.

Commissaire d’exposition : Johana Rittmeyer

Sudek, Funke et l’impact des nouvelles technologies sur la photographie

gratuit

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 26 mars à 18h , en présence de la commissaire d’exposition et des artistes.

, en présence de la commissaire d’exposition et des artistes. Entrée libre dans les horaires d’ouverture du Centre tchèque.

N’hésitez pas à nous contacter pour des visites privées commentées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début :

fin :

Date(s) :

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

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