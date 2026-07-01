Exposition pour découvrir l’histoire des anciens remparts de la ville de Reims, Parc de la Butte Saint-Nicaise, Reims

Informations pratiques

Exposition pour découvrir l’histoire des anciens remparts de la ville de Reims 19 et 20 septembre Parc de la Butte Saint-Nicaise Marne

Visite commentée toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une exposition de plans et de gravures, afin de découvrir l’histoire des anciens remparts de Reims.

Exposition réalisée par le Groupe d’Études Archéologiques Champagne-Ardenne (GEACA).

Parc de la Butte Saint-Nicaise Place des droits de l’Homme, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Ce parc est le seul endroit de Reims où l’on trouve des traces des remparts médiévaux, détruits au XIXᵉ siècle, mais dont subsistent la tour du Puits et la Poterne, classées au titre des Monuments historiques. Il se trouve au cœur de la zone des crayères concernée par le projet d’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Le parc est planté de diverses essences d’arbres (épicéas, érables, paulownias…) et les buttes sont couvertes d’une végétation spontanée.

Le parc a été réhabilité sur les prescriptions de l’atelier Aline Le Cœur, architecte paysagiste. Les interventions ont porté sur la valorisation et l’enrichissement de la palette végétale, la consolidation des éléments de rocailles et escaliers caractéristiques des aménagements paysagers du début du XXᵉ. Les espaces offrant une vue sur les éléments patrimoniaux d’architecture ont été dégagés. Au bas de la butte Saint-Nicaise, entre le Boulevard Diancourt et la Rue du Docteur Jacquinet, Reims.

Profitez de cette exposition de plans et de gravures, afin de découvrir l’histoire des anciens remparts de Reims.

© J. Driol