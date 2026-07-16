Exposition Présents, Galerie Poirel, Nancy

Informations pratiques

Exposition Présents 4 septembre – 22 novembre Galerie Poirel Meurthe-et-Moselle

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Cette exposition rend hommage à la photographie, celle réalisée, puis conservée, puis regardée, aimée, savourée et ici photographiée.

La photographie comme objet, comme matérialité sensible, la photographie dans un nouveau présent.

À cette image qui passe de mains en mains au moment d’un repas, à celle aimantée sur un frigo, posée sur un bureau devant lequel pose un enfant, à celle montrée volontairement comme représentation de l’absent ; des photographies rephotographiées parfois par hasard. Cette photographie que l’on sait être chez chacun·e de nous.

Elles ont été réalisées il y a si longtemps ou presque avant-hier, elles ont une grande qualité esthétique ou pas vraiment, mais sans aucun doute, elles sont la représentation d’une des facettes du rapport que nous entretenons avec la photographie.

Présents est le fruit d’un appel à participation.

Un commissariat d’Anne Delrez

Les photographies présentées sont des prêts d’Adèle Barbier, Alain Ries, Alain Berizzi, Alain Lièbe, Amandine Chantrel, Anna Trenning-Himmelsbach, Bénédicte Pasques, Cammie Talamona, Caroline Napierala, Catherine Bardet, Charles Beiss, Christine Reynes, Constantin Dubois-Choulik, Didier Lenoir, Dominique Courtier, Dominique Giroudeau, Fabiana Bruno, Françoise Marchi, Françoise Saur, Françoise Robert, Genny Di Filippo, Guy Heyberger, Gwenola Furic, Hélène Coutin, Jacqueline Carrel, Jacques Fleuret, Jean-Baptiste Defaut, Jérôme Quiqueret, Johanna Berdugo, Julie Luzoir, la famille Pemerle, Laure Murais, Laure Vallès Bemelmans, Léo Woo, Liliane Bard, Liliane Borg, Liliane Feret, Marie-Dominique Marchand, Marie Milandri, Marion Belleville, Maryline Martin, Michel Bedez, Myriam Pierrot, Myriam Richard, Nadia Chuffart, Nathalie Baudry, Nathalie Hoff, Nicole Lacôte, Odile Foucaut, Olivier Jousselin, Pascale Baumer, Pascale Rousseau, Patricia Pitsch, Patricia Charpentier, Paul et Nadine Catry, Sébastien Berlendis, Stéphane Bernard, Stéphanie Petit, Sylvie Burner, Tanoé Ackah, Thierry Massin, Tristan Faggianelli, Tristan Pane, Valérie Goin, Valérie Rouyer, Yann Brossier ainsi que tous les donateurs-ices anonymes.

Galerie Poirel Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Cette exposition rend hommage à la photographie, celle réalisée, puis conservée, puis regardée, aimée, savourée et ici photographiée.

©laconserverie@StephaneBernard