Exposition Présents La Conserverie, un lieu d’archives Galerie Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Présents La Conserverie, un lieu d’archives

Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-09-05 00:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-07

Cette exposition rend hommage à la photographie, celle réalisée, puis conservée, puis regardée, aimée, savourée et ici photographiée.

La photographie comme objet, comme matérialité sensible, la photographie dans un nouveau présent. À cette image qui passe de mains en mains au moment d’un repas, à celle aimantée sur un frigo, posée sur un bureau devant lequel pose un enfant, à celle montrée volontairement comme représentation de l’absent ; des photographies rephotographiées parfois par hasard. Cette photographie que l’on sait être chez chacun·e de nous. Elles ont été réalisées il y a si longtemps ou presque avant-hier, elles ont une grande qualité esthétique ou pas vraiment, mais sans aucun doute, elles sont la représentation d’une des facettes du rapport que nous entretenons avec la photographie. Présents est le fruit d’un appel à participation. Tout public

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Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

This exhibition pays tribute to photography—photography that is created, then preserved, then viewed, loved, savored, and, here, photographed.

Photography as an object, as a tangible materiality; photography in a new present.%From the image passed from hand to hand during a meal, to the one cherished on a refrigerator, placed on a desk in front of which a child poses, to the one deliberately displayed as a representation of the absent; photographs that have been rephotographed, sometimes by chance. This photograph that we know %EAs to be within each%B7 of us.%A0They were %E9t%E9 taken so long ago or almost just the day before yesterday; they may or may not have great %E9st%E9tic%E9 quality, but without a doubt, they represent one facet of the relationship we have with photography.%A0“Pr%E9sents” is the result of a call for %E0 participation.%A0

L’événement Exposition Présents La Conserverie, un lieu d’archives Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY