Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Place de l’Eglise Izernore

Izernore

Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 4 – 4 – EUR

Compris dans le billet d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-21

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-21

Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore vous plonge dans l’histoire fascinante des premières explorations archéologiques. Les découvertes des dernières fouilles vous seront révélées comme jamais auparavant !

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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore plunges you into the fascinating history of the first archaeological explorations. Discoveries from the latest digs will be revealed as never before!

L’événement Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Izernore a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey