Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Place de l’Eglise Izernore
Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Place de l’Eglise Izernore lundi 21 septembre 2026.
Izernore
Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : 4 – 4 – EUR
Compris dans le billet d’entrée au musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-21
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-09-21
Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore vous plonge dans l’histoire fascinante des premières explorations archéologiques. Les découvertes des dernières fouilles vous seront révélées comme jamais auparavant !
.
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Puits de savoirs: 240 ans de fouilles à Izernore plunges you into the fascinating history of the first archaeological explorations. Discoveries from the latest digs will be revealed as never before!
L’événement Exposition Puits de savoirs 240 ans de fouilles à Izernore Izernore a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Izernore (Ain)
- Randonnée Circuit Condamine autour d’Izernore Izernore Ain 1 mai 2026
- Corps à corps – visite à la lampe torche, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 23 mai 2026
- Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 23 mai 2026
- Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 13 juin 2026
- Démonstration de tour à archet, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 13 juin 2026