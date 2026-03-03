Exposition Quand le cirque est venu Monts

Exposition Quand le cirque est venu

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-21

2026-03-14

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 21 mars 2026

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

En une dizaine de panneaux, l’exposition montre le parcours de création depuis le scénario de l’album Quand le cirque est venu, de Lupano, jusqu’à l’adaptation à la scène, en passant par les ébauches de dessins de Fert.

En partenariat avec la Ville de Monts .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 91 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

English :

From Saturday, March 14, 2026 to Saturday, March 21, 2026

Free admission, during library opening hours

