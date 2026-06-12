Festival La Grange de Meslay Monts
Festival La Grange de Meslay Monts samedi 13 juin 2026.
Monts
Festival La Grange de Meslay
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
13 et 14 juin
Le Festival de la Grange de Meslay s’installe pour un week-end au Domaine de Candé.
Les meilleurs solistes et chambristes, une masterclasss exceptionnelle, la musique au sommet dans un bel écrin champêtre !
13 et 14 juin
Le Festival de la Grange de Meslay s’installe pour un week-end au Domaine de Candé.
Les meilleurs solistes et chambristes, une masterclasss exceptionnelle, la musique au sommet dans un bel écrin champêtre ! .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr
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English :
june 13 and 14
The Festival de la Grange de Meslay takes over the Domaine de Candé for a weekend.
The finest soloists and chamber musicians, an exceptional masterclass, music at its best in a beautiful country setting!
L’événement Festival La Grange de Meslay Monts a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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