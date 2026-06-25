Exposition QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ? Amiens
Exposition QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ? Amiens samedi 28 novembre 2026.
Amiens
Exposition QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ?
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2026-11-28
De Victor Hugo aux bikers de Yan Morvan, le portrait s’expose à la MCA. Issue des fonds de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, cette sélection de 40 auteurs retrace deux siècles d’histoire du genre. Entre stars de studio et anonymes, l’exposition explore la complicité entre modèle et photographe.
Un rendez-vous des Photaumnales pour célébrer le bicentenaire de la photographie.
Vernissage le 28/11/2026 à 18h30.
En partenariat avec Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France
Entrée libre dans la limite des places disponibles
De Victor Hugo aux bikers de Yan Morvan, le portrait s’expose à la MCA. Issue des fonds de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, cette sélection de 40 auteurs retrace deux siècles d’histoire du genre. Entre stars de studio et anonymes, l’exposition explore la complicité entre modèle et photographe.
Un rendez-vous des Photaumnales pour célébrer le bicentenaire de la photographie.
Vernissage le 28/11/2026 à 18h30.
En partenariat avec Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
From Victor Hugo to Yan Morvan’s bikers, the portrait exhibition is on display at the MCA. Drawn from the collections of the M%E9diath%E8que du Patrimoine et de la Photographie, this selection of 40 photographers traces two centuries of the genre’s history. Featuring both studio stars and anonymous subjects, the exhibition explores the bond between model and photographer.
A Photaumnales event celebrating the bicentennial of photography.
Opening reception on November 28, 2026, at 6:30 p.m.
In partnership with Diaphane, the photography hub in Hauts-de-France
Free admission, subject to availability
L’événement Exposition QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE ? Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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