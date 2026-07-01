Exposition : « Raviver le patrimoine », L’Entrée Chambres d’Hotes Bar & Restaurant – Lieu d’exposition, Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · L'Entrée Chambres d'Hotes Bar & Restaurant - Lieu d'exposition · Castillonnès

Informations pratiques

Exposition : « Raviver le patrimoine » 19 et 20 septembre L’Entrée Chambres d’Hotes Bar & Restaurant – Lieu d’exposition Lot-et-Garonne

Gratuit, accès libre aux heures indiquées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire ». Elle se tient dans trois lieux différents du coeur de village.

L’Entrée Chambres d’Hotes Bar & Restaurant – Lieu d’exposition 1 Rue de la Porte des Valets, 47330 Castillonnes Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’Entrée Chambres d’Hotes Bar & Restaurant Parking disponible en face

Expo Raviver le patrimoine: mémoire vivante d’un territoire