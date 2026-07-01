Exposition « Raviver le patrimoine », Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition, Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Le Cellier - lieu d'exposition · Castillonnès

Informations pratiques

Exposition « Raviver le patrimoine » 19 et 20 septembre Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition Lot-et-Garonne

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire ». Elle se tient dans trois lieux au centre du village.

Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition 2bis Grand Rue, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Restaurant Le Cellier. Parking disponible

Expo Raviver le patrimoine: mémoire vivante d’un territoire