Exposition « Raviver le patrimoine », Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Le Cellier - lieu d'exposition · Castillonnès
Informations pratiques
Exposition « Raviver le patrimoine » 19 et 20 septembre Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition Lot-et-Garonne
Gratuit, entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez l’exposition « Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire ». Elle se tient dans trois lieux au centre du village.
Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition 2bis Grand Rue, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Restaurant Le Cellier. Parking disponible
Expo Raviver le patrimoine: mémoire vivante d’un territoire
À voir aussi à Castillonnès (Lot-et-Garonne)
- Festival Rythme & Jazz Castillonnès 3 juillet 2026
- Soirées gourmandes de Castillonnès Castillonnès 5 juillet 2026
- Grande soirée du 14 juillet repas dansant et feux d’artifices Castillonnès 14 juillet 2026
- Les vide-greniers de la bastide Castillonnès 19 juillet 2026
- Marché artisanal Castillonnès 2 août 2026