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AGENDA · Castillonnès

Exposition « Raviver le patrimoine », Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition, Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Le Cellier - lieu d'exposition · Castillonnès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Restaurant Le Cellier - lieu d'exposition
Adresse
2bis Grand Rue, 47330 Castillonnès
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit, entrée libre.

Exposition « Raviver le patrimoine » 19 et 20 septembre Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition Lot-et-Garonne

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire ». Elle se tient dans trois lieux au centre du village.

Restaurant Le Cellier – lieu d’exposition 2bis Grand Rue, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Restaurant Le Cellier. Parking disponible
Expo Raviver le patrimoine: mémoire vivante d’un territoire

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