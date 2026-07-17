Exposition Regard croisé de dessins d’assise, Palais de Justice, Reims

Informations pratiques

Exposition Regard croisé de dessins d’assise Samedi 19 septembre, 10h00 Palais de Justice Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ana Pich et Benoît Blary assistent chacun dans un tribunal à des procès d’assise et utilisent leur talent pour présenter un compte-rendu dessiné des procès. L’une à Paris, l’autre à Reims. Les deux aquarellistes ainsi qu’un libraire seront présents la journée. Dans le cadre du Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims (FIBDR). Par l’association TRAC.

Palais de Justice 13 place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 61 96 17 Dès la fondation de l’évêché au début du VIe siècle, la nécessité d’un lieu d’accueil a déterminé la construction de l’hôtel-Dieu de Reims. Il obtint sa propre chapelle dédiée à saint Nicolas. L’institution religieuse fut présente jusqu’au XIXe siècle. C’est en 1839 que la justice consulaire commence à être rendue dans le bâtiment qui remplace celui de l’hôtel-dieu.

Aujourd’hui, le palais de justice accueille le Tribunal d’Instance et de Grande Instance, ainsi que le Tribunal de Commerce.

Œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, le bâtiment montre une façade de style néo-grec. Les façades de style Louis XV et les anciens celliers gothiques sont conservés. La salle souterraine a été classée au titre des Monuments historiques en 1930.

Ana Pich et Benoît Blary assistent chacun dans un tribunal à des procès d’assise et utilisent leur talent pour présenter un compte-rendu dessiné des procès. L’une à Paris, l’autre à Reims. Les deux…

© Palais de justice