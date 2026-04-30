Exposition Regards sur le monde Place Jean Moulin Villeréal
Exposition Regards sur le monde Place Jean Moulin Villeréal lundi 13 juillet 2026.
Villeréal
Exposition Regards sur le monde
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Cette année le Collectif Aquitain des Peintres et Photographes Amateurs revient à Villeréal .
Il vous propose son regard sur le monde et ses humeurs. Le groupe est toujours guidé par sa volonté d’indépendance et sa liberté, dans lequel les individualités s’expriment avec respect et fraternité.
Cette année le Collectif Aquitain des Peintres et Photographes Amateurs revient à la salle Jean Moulin de Villeréal .
Il vous propose son regard sur le monde et ses humeurs. Le groupe est toujours guidé par sa volonté d’indépendance et sa liberté, dans lequel les individualités s’expriment avec respect et fraternité. Les lumières et les ombres passagères du Lot et Garonne guident leurs pinceaux Du réel vers l’Imaginaire .
Quelques photos viennent rythmer les toiles colorée.
Exposition visible du 13 au 19 juillet 2026, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Vernissage le 13 juillet à 18h. .
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amtricca@outlook.fr
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English : Exposition Regards sur le monde
This year, the Collectif Aquitain des Peintres et Photographes Amateurs returns to Villeréal.
It offers you its view of the world and its moods. The group is still guided by its desire for independence and freedom, in which individualities express themselves with respect and fraternity.
L’événement Exposition Regards sur le monde Villeréal a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides
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