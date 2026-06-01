Exposition : Renaître à fleur de peau, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux
Exposition : Renaître à fleur de peau, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.
Exposition : Renaître à fleur de peau 4 – 20 juin Salle Capitulaire – Cour Mably Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Après avoir longtemps cherché à se fondre dans le décor, la photographe Cécile Logereau retourne l’objectif vers elle-même. Dans le cadre du Mois des Fiertés, elle présente une série d’auto-nus d’une sincérité bouleversante.
Le corps comme manifeste de liberté – Une ode à la résilience où le corps n’est plus une prison, mais le lieu d’une fierté retrouvée.
Par Cécile Logereau
Salle Capitulaire – Cour Mably cour mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition ouverte de 15h à 18h minimum – la fermeture pourra être prolongée en fonction des événements organisés en parallèle.
Cécile Logereau
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026