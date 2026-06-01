Exposition : Renaître à fleur de peau, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux

Exposition : Renaître à fleur de peau 4 – 20 juin Salle Capitulaire – Cour Mably Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Après avoir longtemps cherché à se fondre dans le décor, la photographe Cécile Logereau retourne l’objectif vers elle-même. Dans le cadre du Mois des Fiertés, elle présente une série d’auto-nus d’une sincérité bouleversante.

Le corps comme manifeste de liberté – Une ode à la résilience où le corps n’est plus une prison, mais le lieu d’une fierté retrouvée.

Par Cécile Logereau

Salle Capitulaire – Cour Mably cour mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition ouverte de 15h à 18h minimum – la fermeture pourra être prolongée en fonction des événements organisés en parallèle.

Cécile Logereau