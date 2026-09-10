Exposition : Résister par l’Art et la Culture 1940-1945, Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Exposition : Résister par l’Art et la Culture 1940-1945 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Résister par l’Art et la Culture 1940-1945

Exposition espace pédagogique

Cette exposition réalisée par l’association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant présente la façon dont les artistes et intellectuels ont résisté pendant l’Occupation, mais aussi la façon dont les Français(es) l’ont fait clandestinement par la culture, au sens large du terme. Ainsi, chacun s’empare de la littérature, chante, dessine, écrit des poèmes pour combattre l’idéologie nazie, y compris en camps d’internement et de concentration. Cette exposition est l’occasion pour le musée de la Résistance de Limoges de présenter des objets et des documents conservés dans ses réserves.

RENSEIGNEMENT

Par tél 05 55 45 84 43

Par mail amelia.touin@limoges.fr

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr [{« link »: « mailto:amelia.touin@limoges.fr »}] Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Résister par l’Art et la Culture 1940-1945

© Ville de Limoges