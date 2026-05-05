Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées Musée de la Résistance Limoges

Limoges

Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, venez visiter l’exposition Résister l’Art et la Culture à l’aide d’un livret-jeu !

Informations complémentaires auprès des équipes du musée. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44

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English : Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées

L’événement Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole