Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées Musée de la Résistance Limoges
Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées Musée de la Résistance Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, venez visiter l’exposition Résister l’Art et la Culture à l’aide d’un livret-jeu !
Informations complémentaires auprès des équipes du musée. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44
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English : Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées
L’événement Exposition RÉSISTER PAR L’ART ET LA CULTURE (à partir de 8 ans) Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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