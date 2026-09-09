Exposition rétrospective « Intimités urbaines » de Valérie Le Meur, Château de Belleville, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Exposition rétrospective « Intimités urbaines » de Valérie Le Meur 19 et 20 septembre Château de Belleville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers ses œuvres, Valérie Le Meur vous ouvre les portes de son univers et de son histoire personnelle.

Cette rétrospective, réunissant dix années de création (2016-2026), vous entraîne dans un voyage urbain entre Londres et New York, au fil de ses tableaux et de ses inspirations.

Château de Belleville Place du Marché-Neuf 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Chevry Essonne Île-de-France 01 70 56 52 60 http://www.ville-gif.fr Belleville est à l’origine le nom d’un fief comprenant une ferme et une modeste maison seigneuriale agrandie au XVIIIe siècle selon un plan orthogonal et prend le nom de château en 1774.

Au XIXe siècle sont construites les deux ailes qui encadrent, avec le pavillon central, la cour d’honneur. Le château s’agrandit et apparaît alors tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il côtoie encore la ferme voisine.

En 1833, l’ensemble est vendu au comte Edouard de Chambray qui fait construire en 1855 une nouvelle ferme. Le château est alors dégagé, de nouveaux communs sont construits, le parc est aménagé. À partir de cette date, le domaine sera progressivement morcelé.

À partir de 1919, les bois sont vendus puis lotis à l’endroit de l’actuel quartier de Belleville, tandis que s’installe au château une école agricole et ménagère réputée dirigée par la nouvelle propriétaire des lieux, Léontine Thome.

Situé sur le territoire de Gometz-la-Ville, le château et son parc sont acquis par la commune de Gif-sur-Yvette en 1976. Il est aujourd’hui un lieu de rencontre incontournable pour la vie culturelle et associative giffoise.

Exposition rétrospective « Intimités urbaines » de Valérie Le Meur

Dans ma cour ©Valérie Le Meur