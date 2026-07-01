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Exposition : Rêves, Chapelle Sainte-Paix, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Paix · Caen

Exposition : Rêves, Chapelle Sainte-Paix, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte-Paix
Adresse
25 Rue du Marais, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Exposition : Rêves 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Paix Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers la cité s’inspirant de ses constructions variées. Visionnaires, certains imaginent même un nouveau monde à leur mesure.
Photos, dessins, peintures, sculptures et installations seront présentés entre les murs chargés d’histoire de la Chapelle Sainte Paix.

Un bel écrin pour des œuvres qui explorent l’espace architectural vécu ou rêvé.

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Très peu de stationnement à proximité. Privilégier les transports en commun. De nombreuses lignes de bus et de tram passent à la gare qui est toute proche
Le collectif des Deux Mondes et ses artistes pluridisciplinaires participent pour la seconde fois aux journées européennes du patrimoine. Plongeant dans les méandres du passé, ils cheminent à travers…

© Lucile Taupin, Collectif des Deux Mondes

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