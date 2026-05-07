Dans le cadre de la résidence artistique « Réinvention et transformation des rituels » de la Ville de Saint-Denis avec l’Espace culturel Maurice Utrillo à Pierrefitte-sur-Seine, l’artiste Gerardo Cleto a mené une recherche sur les pratiques quotidiennes du territoire. Une partie de cette recherche s’est traduite par l’installation « Nouvelle Guinguette ». Cependant, pendant les mois de présence, l’artiste n’a pas travaillé uniquement dans les espaces dédiés à la production artistique : il a tissé des liens de confiance également dans les moments informels – notamment pendant ses pauses au Café du Marché, un PMU situé en face de l’Espace Utrillo. C’est là qu’une pratique évidente a émergé : celle des paris sportifs, un rite mineur qui, comme le suggère Seligman, crée des poches d’ordre et sécurité dans une réalité fragmentée. En accord avec la propriétaire, l’artiste a transformé les tickets de paris perdus en petits origamis, tout en échangeant avec les autres clients. Le résultat est exposé le 6 juin à l’occasion de la Nuit Blanche à l’intérieur même du Café du Marché : l’ensemble des origamis restitué au public en une unique sculpture.

Une exposition dans un cadre inédit que l’artiste Gerardo Cleto a fréquenté lors de sa résidence à l’espace culturel Utrillo de Saint-Denis

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Café du Marché 34 rue de Paris 93380 Saint-Denis



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