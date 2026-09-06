Exposition – Rosa bonheur et le cheval, Château de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Exposition – Rosa bonheur et le cheval 19 et 20 septembre Château de Chantilly Oise

Compris dans le billet horodaté 1 Jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Artiste très appréciée par le duc d’Aumale qui lui passe commande d’un tableau, Rosa Bonheur s’est rendue plusieurs fois au château de Chantilly. Passionnée par le cheval, c’est tout naturellement que le plus grand musée consacré à cet animal en France lui rend hommage.

Si Rosa Bonheur peint une grande variété d’animaux, le cheval semble occuper une place privilégiée, comme en témoigne le succès retentissant que connaît son fameux tableau Le Marché aux chevaux en 1853. L’artiste les étudie avec rigueur dans leur environnement naturel mais aussi dans les foires et les abattoirs et les représente avec une science de la forme et du mouvement rarement vue auparavant. Elle-même propriétaire de chevaux, Rosa Bonheur s’inspire de ses montures qui deviennent alors les muses de nombreux tableaux. Associant dessins, tableaux, photographies et rares archives, l’exposition révèle le processus de création qui lui permit de saisir, avec une sensibilité unique, la puissance, la grâce et l’individualité des chevaux qu’elle représente.

Organisé en deux volets, au musée Condé et au musée vivant du Cheval, cet événement s’intéresse à la relation que Rosa Bonheur a entretenue avec Chantilly et à son intérêt pour l’animal qui en est roi : le cheval.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr Petit château construit vers 1560 par Jean Bullant pour le connétable Anne de Montmorency ; au premier étage, appartements des princes de Condé, décorés aux XVIIe et XVIIIe siècles ; au rez-de-chaussée, appartement du duc d’Aumale, décoré au XIXe siècle. Jeu de Paume construit au XVIIIe siècle. Grand château reconstruit à la fin du XIe siècle (rasé à la Révolution) par Honoré Daumet pour abriter les collections du duc d’Aumale, qui légua son domaine à l’Institut de France en 1886. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Artiste très appréciée par le duc d’Aumale qui lui passe commande d’un tableau, Rosa Bonheur s’est rendue plusieurs fois au château de Chantilly. Passionnée par le cheval, c’est tout naturellement le…

© château de Rosa Bonheur