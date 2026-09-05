Exposition Saint-Jacques le chantier dévoilé Théâtre de Lunéville Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Exposition Saint-Jacques le chantier dévoilé

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-26

Entrez dans les coulisses du chantier pour comprendre son organisation, ses acteurs et les techniques remarquables employées pendant la restauration de l’église Saint-Jacques

– de 9h à 12h et 14h à 17h du mercredi au vendredi

– les week-ends du 3 4 oct et 24 25 oct, de 10h à 12h30 et 13h30 à 18hTout public

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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

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English :

Take a behind-the-scenes look at the construction site to learn about its organization, the people involved, and the remarkable techniques used during the restoration of Saint-Jacques Church

? from 9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m., Wednesday through Friday

? on the weekends of Oct. 3–4 and Oct. 24– 25, from 10 a.m. to 12:30 p.m. and 1:30 p.m. to 6 p.m.

L’événement Exposition Saint-Jacques le chantier dévoilé Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS