Exposition « Saint-Léger et Monte-Cristo, l’esprit de deux châteaux romantiques », Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marc-Ferro · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Exposition « Saint-Léger et Monte-Cristo, l’esprit de deux châteaux romantiques » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Marc-Ferro Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Au XIXe siècle, les châteaux sont bâtis pour créer du rêve et du mystère. Cette exposition propose une visite en images du château de Monte-Cristo, demeure d’Alexandre Dumas à Port-Marly, et du château Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye, afin de découvrir leurs styles composites, entre néo-Renaissance et néogothique.
Une exposition proposée par le Photoclub et Patrick de Jacquelot, à découvrir du 1er au 26 septembre.
Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Exposition « Saint-Léger et Monte-Cristo, l’esprit de deux châteaux romantiques »
© L’Illustration 1848
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