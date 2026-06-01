Exposition : Saint-Taurin, Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale, Évreux

Exposition : Saint-Taurin Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Saint-Taurin

Présentation de documents patrimoniaux

Dans le cadre des travaux de restauration de l’église Saint-Taurin, la ville d’Évreux a souhaité mettre en avant l’histoire et le patrimoine de celle-ci. À cette occasion, la Bibliothèque patrimoniale vous propose de découvrir du samedi 19 septembre au dimanche 24 janvier 2027, une sélection des trésors qu’elle conserve sur Saint-Taurin. Cette sélection sera changé tous les premiers mardis du mois pendant la période.

Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale Allée des Soupirs, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 0663331396 https://mediatheques.evreux.fr Un centre de documentation historique sur l’histoire d’Évreux et des patrimoines de la ville proposé par la Bibliothèque patrimoniale. Bus : Toutes les lignes – Arrêt Hôtel de Ville.

Saint-Taurin

© Bibliothèque Patrimoniale – Ville d’Evreux