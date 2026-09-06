Exposition « Sauvé hier, mais demain ? », Pavillon de Manse – Moulin des princes, Chantilly
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de Manse - Moulin des princes · Chantilly
Informations pratiques
Exposition « Sauvé hier, mais demain ? » 19 et 20 septembre Pavillon de Manse – Moulin des princes Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sauvé hier, mais demain ? L’exposition retrace l’incroyable aventure des bénévoles qui ont sauvé et restauré le Pavillon de Manse. Mais préserver un patrimoine est un combat qui ne s’arrête jamais : aujourd’hui, de nouveaux travaux se profilent tandis que l’association doit relever un autre défi, celui de son renouvellement. Entre héritage, fragilités et avenir, l’exposition invite à découvrir les nouveaux enjeux auxquels le Pavillon de Manse doit désormais faire face.
En complément de l’exposition, rediffusion du film documentaire « Les Héros du Pavillon » de Natacha Veber Castelli (20 min), qui donne la parole aux bénévoles ayant participé à cette aventure, et temps d’échanges avec des bénévoles de l’association autour de l’exposition.
Pavillon de Manse – Moulin des princes 34, rue des Cascades – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 03 44 62 01 33 http://www.pavillondemanse.com Le Pavillon de Manse et sa machine du XVIIe siècle servaient en eau le jardin des « Grandes Eaux » dessiné par le Nôtre pour le Prince de Condé. Sa machine élévatoire, contemporaine de celle de Marly a été reconstruite à l’identique. Le spectacle de l’impressionnante mécanique en bois fait l’admiration de tous. Le Pavillon de Manse apparaît dans toute la splendeur de ses pierres blondes.
**Sauvé hier, mais demain ?** L’exposition retrace l’incroyable aventure des bénévoles qui ont sauvé et restauré le Pavillon de Manse. Mais préserver un patrimoine est un combat qui ne s’arrête : de …
©apjm
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