Exposition savoir-faire, Boutique Arthus Bertrand, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Boutique Arthus Bertrand · Paris
Informations pratiques
Exposition savoir-faire 18 et 19 septembre Boutique Arthus Bertrand Paris
Gratuit, sans réservation, sans limite de places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Maison Arthus Bertrand vous invite à découvrir son savoir-faire à travers une exposition retraçant les différentes étapes de fabrication de leurs bijoux. La Responsable du patrimoine sera présente le samedi 19 septembre pour vous rencontrer et vous éclairer sur l’histoire de la Maison Arthus Bertrand.
Boutique Arthus Bertrand 59 avenue Victor Hugo 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France 0145017011 https://fr.arthusbertrand.com/ Boutique Arthus Bertrand
Exposition savoir-faire
© Maison Arthus Bertrand
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