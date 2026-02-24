Exposition scènes de vies dans le couloir Rhôdanien par André Charbonneau 1er étage Nord Montélimar

Exposition scènes de vies dans le couloir Rhôdanien par André Charbonneau

1er étage Nord 1 avenue St Martin Montélimar Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

L’Université Populaire vous invite dans ses locaux pour découvrir les aquarelles sélectionnées par l’artiste André Charbonneau ! Venez découvrir ses représentations de panoramas et de scènes de vie sur les bords du Rhône…

1er étage Nord 1 avenue St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr

English :

The Université Populaire invites you to its premises to discover the watercolors selected by artist André Charbonneau! Come and discover his representations of panoramas and scenes of life on the banks of the Rhône…

