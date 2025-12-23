Exposition Service Patrimoine, développement culturel et mémoire Journées européennes du Patrimoine Chapelle des Cordeliers Valence

Exposition Service Patrimoine, développement culturel et mémoire Journées européennes du Patrimoine

Chapelle des Cordeliers 2 rue André Lacroix Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Animations, rencontres, expositions autour de la figure emblématique de la marquise de Sévigné se déroulant à la chapelle des Cordeliers ouverte exceptionnellement au public lors des Journées européennes du patrimoine 2026.

Drôme Auvergne-Rhône-Alpes culture@ladrome.fr

English :

Activities, meetings and exhibitions around the emblematic figure of the Marquise de Sévigné will take place at the Chapelle des Cordeliers, which will be exceptionally open to the public during the 2026 European Heritage Days.

