Exposition « Silla : l’Or et le Sacré Trésors royaux de Corée (57 av. J.-C.- 935) » au Musée Guimet, Musée Guimet, Paris

Exposition « Silla : l’Or et le Sacré Trésors royaux de Corée (57 av. J.-C.- 935) » au Musée Guimet Samedi 23 mai, 18h30 Musée Guimet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour cette Nuit des musées, le musée Guimet se met à l’heure coréenne et vous propose de découvrir l’exposition Silla : l’Or et le Sacré Trésors royaux de Corée (57 av. J.-C.- 935).

Des origines mythiques du Silla, racontées par les chroniques coréennes médiévales, à la chute du royaume, l’exposition se déploie en cinq sections thématiques qui retracent l’histoire, les expressions artistiques et la mémoire d’un État à la fois puissant et profondément ancré dans des traditions spirituelles.

Elle offre une vision renouvelée de cette civilisation, révélant la manière dont les dynamiques politiques, religieuses et esthétiques se sont entremêlées pour produire un héritage qui est parvenu jusqu’à nous.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Œuvres d’art provenant de tous les pays bouddhiques dans l’orbe culturelle du continent indien et de l’empire chinois. Importante collection d’art khmer. Métro Iéna.

Visite libre de l’exposition « Silla : l’Or et le Sacré Trésors royaux de Corée (57 av. J.-C.- 935) »

ⓒ Musée national de Gyeongju