Exposition : Soleil Levant, Bibliothèque diocésaine, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition : Soleil Levant Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque diocésaine Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tournons-nous vers l’Est pour découvrir un Orient qui nous livre ses plus beaux soleils levants.

Cette exposition offre une occasion unique de s’évader grâce aux livres et aux objets présentés.

Pour partir à la découverte de pays aussi méconnus que magnifiques, rendez-vous à la bibliothèque diocésaine de Bordeaux pour un voyage inoubliable.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Bibliothèque diocésaine 145, rue saint genes, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547502102 https://www.bibliothequediocesebordeaux.fr/ https://catalogue.bibliothequediocesebordeaux.fr Un lieu, un service, un esprit, une âme bibliophile… à découvrir au cœur de Bordeaux !

Ouverte à tout public, la Bibliothèque diocésaine de Bordeaux est devenue au fil des années un outil culturel et de rencontre pour tous. Elle offre, avec ses 90.000 ouvrages, une quarantaine de périodiques abonnés, un fonds très riche de sciences religieuses, sciences humaines et aussi un fonds local intéressant.

Le lieu, situé au sein de la Maison Saint Louis Beaulieu, propose par ailleurs un cadre agréable de travail intellectuel et de lecture : L’entrée depuis le cloître donne accès à un espace d’exposition, de grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur le parc, une vaste salle de consultation et une salle d’études appropriée. Proximité tram B (arrêt Bergonié), Bus 9 (arrêt Saint-Genès), parking privé gratuit, accès PMR

Tournons-nous vers l’Est pour découvrir un Orient qui nous livre ses plus beaux soleils levants.

PDP