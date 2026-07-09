Exposition : Sports Art Galerie Achetez de l’Art Paris

Informations pratiques

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, Achetez de l’Art sort des sentiers de la bande dessinée pour présenter SPORTS ART, une exposition consacrée à la représentation artistique du sport, à travers un dialogue entre photographie et illustration.

Le sport a toujours constitué une source d’inspiration inépuisable pour les artistes : la tension d’un corps en plein effort, la précision d’un geste décisif, l’intensité d’un regard concentré quelques instants avant l’action. Autant de fragments de temps suspendu que les œuvres réunies dans cette exposition cherchent à saisir et à transmettre.

D’un côté, la photographie immortalise l’instant avec une force documentaire unique. De l’autre, l’illustration s’affranchit du réel pour réinterpréter le mouvement et l’énergie sportive à travers des univers graphiques singuliers. Deux regards complémentaires qui célèbrent la puissance du sport sous toutes ses formes.

Organisée en partenariat avec la Galerie Jean-Denis Walter (Gallery of Sports Art), référence dans la représentation de l’univers sportif à travers l’art, cette exposition réunit les œuvres de photographes de renom tels qu’Alexis Berg, Ian Bradshaw, Gerry Cranham, Corinne Dubreuil, Elisa Haberer, Nicolas Luttiau, Stéphane Meunier, John Vink et Charlotte Wilson, aux côtés d’artistes de la galerie qui proposent chacun leur vision du sport.

Point fort de cette édition, une sélection exceptionnelle de photographies issues du reportage Les yeux dans les Bleus plonge le visiteur dans l’intimité de l’équipe de France.

Des instants de fraternité avant le coup d’envoi, des scènes dans les vestiaires, l’intensité des matchs, mais aussi les moments de communion lors des victoires composent ce témoignage unique sur la Coupe du Monde. Football, tennis, rugby et bien d’autres disciplines sont représentés.

Au-delà de la diversité des sports, toutes ces œuvres racontent une même histoire : celle du dépassement de soi, de la solidarité, de la passion et de l’émotion collective. Elles saisissent ces instants où le temps semble suspendu, sur le terrain comme dans les tribunes, lorsque le monde entier retient son souffle.

SPORTS ART est ainsi un hommage au sport dans toute sa dimension humaine. Une célébration du geste, de la performance, mais aussi du partage et des émotions qu’il suscite, capables de rassembler les supporters, les générations et les nations autour d’une même passion.

Nos engagements

À travers les planches originales de bande dessinée, plongez au cœur du roman graphique. Vous y découvrez le trait, la vibration des couleurs, la profondeur du noir et blanc, et parfois même les pensées de l’auteur à travers de petites notes.

Depuis cinq ans, notre regard s’attache à mettre en lumière les œuvres derrière le livre, afin d’offrir à nos visiteurs toute la richesse de la bande dessinée. L’achat d’un ouvrage se prolonge ainsi par une expérience plus complète et sensible.

Vernissage

Jeudi 8 juillet 2026 à partir de 18h

Ouvert à tous

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, Achetez de l’Art sort des sentiers de la bande dessinée pour vous proposer Sports Art, une exposition consacrée à la représentation artistique du sport à travers un dialogue entre photographie et illustration.

Du jeudi 09 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Nos expositions et vernissages sont 100% gratuits et ouverts à tous sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00

Galerie Achetez de l’Art 24, rue de Lappe 75011 Paris

https://achetezdelart.com/ +33148055093 contact@achetezdelart.com https://www.facebook.com/achetezdelart https://www.facebook.com/achetezdelart https://x.com/achetezdelart



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