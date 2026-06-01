Exposition SRA : L’archéologie en Bretagne, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Exposition SRA : L’archéologie en Bretagne 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

L’archéologie en Bretagne se dévoile ! Ne manquez pas cette exposition du SRA (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne – Service régional de l’archéologie) qui met en lumière le patrimoine archéologique breton et les étapes clés de la recherche régionale.

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

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© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie